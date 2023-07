Soonurme on ümbruskonnas − endises Maidla vallas − ainus õnnelik küla, kus on veel oma pood, mis tegutseb ridaelamu korteris. Aasta küla konkursi komisjon mahub sinna hädavaevu, aga tahab poe oma silmaga üle vaadata.

"Teil on lausa raamat," silmab riigikogu esimees Lauri Hussar kassa kõrval vihikut. Jah − mõni ostja maksab korraga suurema summa, kui raha on. Nii, nagu külapoodides aastakümneid kombeks olnud. Vihik ise on vanaks ja õhukeseks jäänud, naerab Aive, kes teenindab päevas keskeltläbi paarikümmend klienti.