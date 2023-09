"Noortefest" toimub tänavu Ahtme linnaväljakul

Kohtla-Järve noortekeskuse direktor Alissa Linter sõnas, et kolm aastat järjest pidasid nad festivali noortekeskuse territooriumil, ent kuna nüüd on Ahtmes olemas ilus renoveeritud väljak, kolivad nad sinna ümber. "Mitte ainult sellepärast, et seal on rohkem ruumi, vaid ka selleks, et kaasata rohkem inimesi ja korraldada ahtmelastele üks tore üritus."