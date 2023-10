Kui bussipilet on kallis, siis sõida autoga!

Raske on uskuda, et kõik need lisandunud sõidud tehti pelgalt lõbu pärast. Ikka oli tegemist sõitudega, mis võeti ette asja eest, ning tervel hulgal inimestel tekkis reaalne motivatsioon võtta vastu tööpakkumine, sest tööle jõudmiseks ei pidanud enam oma palgaraha kulutama. Sõitjate huvi on seega olemas, milles siis seisneb vaen tasuta ühistranspordi vastu?

Tasuta sõit maakonnaliinidel on samuti teenusekasutajate seas kujunenud populaarseks ning ootuspäraselt ka üsna selgelt kinnistunud kui Keskerakonna täidetud lubadus, mis valitsust juhtides kindlakäeliselt ära tehti. Ühele poliitilisele jõule võib aga olla oponendi eduloo lõhkumine tähtsam kui enda lubaduste täitmine. Seda enam, et see tuleb tasuta kätte, mis sellest, et maainimeste heaolu hinnaga. Nii ei ole ka analüüsitud, millised kulud võivad lisanduda tasuta bussisõidusüsteemi lõhkumisega: kui palju lisandub seetõttu töötuid, kui paljud ettevõtted hakkavad pöördvõrdeliselt kannatama tööjõupuudust jne. On päris reaalne, et tasuta bussisõidu kaotamisega võib tervele hulgale inimestele muutuda tööl käimine rahaliselt kahjulikuks.