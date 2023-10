Päästjate karm nädalavahetus: töötavad mootorsaed, elektrilõks ning kiirabitöö

"Tööd oli päris palju ning enamasti oligi see seotud elektriliinidele ja teedele kukkunud puude lõikamisega," ütles möödunud nädalavahetusel valves olnud Ida päästekeskuse operatiivjuht Heigo Olu. Ta lisas, et kuigi maru oli erakordne, ei ületanud see päästjate taluvuspiiri, et oleks pidanud rohkem päästjaid tööle kutsuma. "Suutsime kõigele reageerida. Narva-Jõesuus tekkis küll korraks väike järjekord hädaolukordade lahendamisel, kuid see polnud midagi erilist," sõnas ta.