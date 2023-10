Riigikohtu esimees: Ida-Virumaale on üliraske rahvakohtunikke leida

Riigikogu liige Andres Metsoja nentis, et rahvakohtunikud on omavalitsuste esitatud, nende otsimisega nähakse sageli kurja vaeva. "Harjumaal on see vähe lihtsam, Ida-Virumaal märksa keerulisem − juba keelenõuetest lähtuvalt. Aga tõsi on seegi, et ka rahvakohtunike elu muutub pidevalt, vahetatakse elukohta ja nii edasi," nentis ta ning küsis, miks on riigikohtu esimehe arvates rahvakohtunike kaotamine hea ettepanek.