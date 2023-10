Tänavune "KinoFF" põikab läbi kohvikuist ja koolidest

Seanss algab kell 17.30 ja sissepääs on tasuta, ent kuna kohtade arv kohvikus on piiratud − ligemale nelikümmend −, tuleb end eelnevalt registreerida lingil https://kinoff.ee/ru/novost/kinoff-v-kohtla-jarve/.

Laste multimeediaprogrammist saab osa kõigis kolmes festivalilinnas: 8. novembril on see kavas Jõhvi Kesklinna koolis ja 14. novembril Narva eesti põhikoolis.

Festivali avab film Alika Milovast

Pilet maksab 6 eurot, sooduspilet 4 eurot. 10 filmiseansi pass maksab 40 eurot, see on personaalne ja kehtib kõikides linnades, ent ühel seansil saab kasutada kuni kaht piletit, arvestades, et üks vaatajaist on festivalipassi omanik.