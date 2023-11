Väikeste sammudega suurde kunsti

Kohtlajärvelanna Irina Horeva on meditsiiniõde ja töötab Ida-Viru keskhaiglas, õmblemine on tema viis vabal ajal lõõgastuda. Näputööd käib ta harjutamas Jõhvi kultuuri- ja huvikeskuse kunstistuudios Irina Baleva juures.

Horeva sõnul on kujutav kunst teda alati paelunud. Lapitükkidest õmblemise vastu hakkas ta huvi tundma neli aastat tagasi, ent siis ei osanud ta ise ka arvata, et see vaevarikas töö teda niivõrd paelub. Ta alustas lihtsamatest asjadest, nüüd aga sünnivad tema käe all juba tõelised meistriteosed − seda kinnitavad nii väljapanek ise kui ka külalisraamatusse tehtud vaimustunud sissekanded.