Jõhvis järgnes lumetormile pahameeletorm

"Üldse ei jäänud rahule tänavate koristamisega," sõnas Jõhvi abivallavanem Ilmar Aun teisipäevast olukorda Jõhvi teedel-tänavatel kommenteerides. Vallavalitsusse tuli teisipäeval tõeline kaebuste laviin. "Terve päeva tegelesime nende lahendamisega ning lisaks veel sellega, et viisime [tänavakoristuse eest vastutavad] partnerid kättpidi konkreetsetesse kohtadesse, et näidata, kus on probleemid," rääkis ta.