Järgmine tantsupidu tuleb nagu suur suguvõsa kokkutulek, aga Ida-Viru lapsed jäävad koju

Äsja maakonna aasta kultuurikollektiivi juhiks valitud Anu Pungas pürgib 2025. aasta peole Toila gümnaasiumi mudilaskooriga Päikesekillukesed ja täiskasvanute segarühmaga Lausa Lust, kus ta on üks juhendajatest. Sellest, et piirkonna lasterühmad jäävad saabuvast peost kõrvale, on tal kahju.

"Kui kuulsin esimesi vihjeid, et igalt poolt ei pruugi kõik saada, lootsin, et ehk Ida-Virumaa jääb siiski kaardile. Ida-Viru kultuuri tahaks rohkem peo peal hoida," põhjendas Pungas. "Ja kuna 2028. aastal võivad noortepidu ja üldpidu toimuda koos [koroonakriisi tõttu muutus üldine pidude graafik − toim.], siis on ilmselge, et sinna kõik ei mahu. See tähendab, et jääb väga suur auk, ja sellepärast on mure. Pidu on ikkagi suur motivaator."