IDA-VIRUMAA ÜRITUSED 7.-14. märtsini

* Jõhvi keskraamatukogus kell 16 (vene keeles) ja 17.30 (eesti keeles) Elina Steinpilmi loeng "Sisearhitektuur nagu mõtteviis ja elustiil". Elina Steinpilm on üle kümneaastase kogemusega sisearhitekt ja Eesti kunstiakadeemia ruumikujunduse eriala lektor. Loengul tuleb juttu sellest, mis on sisearhitektuur ning mida tähendab olla sisearhitekt, millised ülesanded ja väljakutsed seisavad sisearhitekti ees ning kuidas ühendada funktsionaalset keskkonda ja esteetikat. Loeng on mõeldud kõigile huvilistele. Info 5561 6663, Maaja Gundjajeva.