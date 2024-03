"Sügisel neid andmeid kontrolliti. Ka siis venis väljamaksmine, aga me saime novembris toetuse kätte. Sel aastal oleme kuulnud ainult lubadusi igal kuul, et kohe-kohe makstakse," sõnas Slaavi põhikooli keelekümblusõpetaja Merike Puusepp. Tema ei saa aru, miks on süsteem tehtud nii, et õpetajad, kelle andmeid ministeerium on kord juba kontrollinud, tuleb poole aasta pärast uuesti üle kontrollida. "Ega meil selle mõne kuuga siis keeleoskus või haridus ära kao," sõnas Puusepp.

"Me ei taha kedagi süüdistada ega midagi nõuda. Tahame, et see asi korda saaks. See pole ju normaalne, et õpetajad kuude kaupa oma lisatasu ootavad. Need kes siin korterit üürivad, ei saa öelda omanikule, et kuule, oota paar kuud, ma maksan hiljem," lausus Merike Puusepp.