Narva ja Sillamäe uued tänavanimed takistavad hädaabi kiiremat väljasaatmist

Eelmise aasta sügisel vajas üks eakas naisterahvas Narvas kiirabi. Aastaid samal aadressil elanud inimene, kes hädaabinumbrile 112 helistas, ütles aadressiks 26. Juuli tänav. See on üks neist punatänavaist, mis eelmisel aastal regionaalministri käskkirjaga ümber nimetati. Kuna päästekorraldaja andmebaasist sellise nimega tänavat ei leidnud, asus ta lisaküsimustega välja selgitama lähedalasuvaid objekte. Nimetatud juhul oli selleks kõrval asuv kool ning selle järgi tehti kindlaks, et abivajaja asub tänaval, mis kannab nüüd Juuli tänava nime.