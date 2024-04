Iisakus toimuv üle-eestiline noorte räpifestival otsib taas uusi talente

Festival on muutumas noorte seas iga aastaga populaarsemaks ning tänavu ootab peakorraldaja Jonathan Habakukk Iisakusse juba 500-600 noort. Traditsiooniliselt on festivali kavva lülitatud noorte seas populaarsed artistid − noori tulevad inspireerima An-Marlen, Reket ja Prodigyboys.

Selleks, et publikuhuvi festivali vastu kasvatada ning luua sellest noortele traditsiooniline suvelõpusündmus, tehakse igal aastal mitmeid uuendusi. Jonathan Habakuke sõnul täiendatakse oluliselt festivaliala teenuseid ning otsitakse lahendust peamisele kitsaskohale, milleks on transpordiühendus − liinibussiga on Iisakusse keeruline tulla ja sealt ka hiljem ära saada.