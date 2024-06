Ida-Virumaast on saanud kettagolfi paradiis

Ida-Virumaal arvukalt kettagolfiparke ehitanud Timo Juursalu, kes on ka Eesti discgolf'i liidu president, ütleb, et kuigi kettagolfi mängijaid on kõige rohkem Tallinnas, käivad nad mängimas sageli Ida-Virumaal. "Siinsed pargid on mitmekesised ja erinevalt Tallinna omadest ei pea õhtuti järjekorras ootama, et mängima pääseda," sõnab ta, märkides, et Ida-Virumaal on üle kümne heakorrastatud kettagolfipargi ja järgmisena valmib uus Atsalama külaplatsil, mis jääb Jõhvi-Tartu maantee lähedale.

Ida-Viru kettagolfipargid on eriilmelised

Põlise idavirukana tõdeb Juursalu, et kettagolfiparkide rajamisel on püütud ära kasutada siinse looduse mitmekesisust ja tänu sellele on ka need mängupaigad üsna erinevad. Näiteks kõige tuntumas, Mäetaguse kettagolfipargis, mis asub suurel territooriumil, on viis eri raskusastmega rada, kust endale sobiva leiab nii algaja kui ka proff. "Sellises künkliku maastikuga pargis on ka hea joosta või niisama jalutada," sõnab ta.

Seevastu mullu valminud Kohtla-Järve rada asub linnapargis järve ääres. Täiesti omalaadne park on Iisakus Tärivere mäe juures.

Tänu sellele, et igal kolmapäeval kell 18.30 toimuvad järgemööda Ida-Virumaa kettagolfiparkides nädalamängud, on need ka hästi hooldatud. Mängimas käib regulaarselt ligikaudu poolsada inimest. "Neil, kes on tulnud Ida-Virumaale puhkama, tasuks mõelda sellele, et veeta mõni õhtu kettaid lennutades. Saab hea koormuse ja näeb ka Ida-Viru loodust lähedalt," soovitab Juursalu.

Kaspar Aruvee ja Tarmo Tomson tegid maikuus Mäetaguse rajal läbi kettagolfi maratoni, mängides järjest üle 30 tunni. Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik

Üle 30 tunni järjest kettagolfirajal