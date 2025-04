Aprill on Ahtme kunstide koolis kontsertiderohke kuu

Juba eeloleval reedel ootavad muusikahuvilisi uued ja sama eredad muljed: Ahtme kunstide kool korraldab keelpillimuusikapäeva iga kahe aasta tagant ning tänavune on juba üheteistkümnes. Tegemist on piirkondliku üritusega, kuid uksed on avatud kõigile muusikahuvilistele.