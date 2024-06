Narva baaris läksid purjus naised kaklema

Naiselt näpati telefon

Politseile laekus teade, et Narvas Kreenholmi tänaval jättis 36aastane naine oma Xiaomi mobiiltelefoni järelevalveta pingi peale ning mõni hetk hiljem avastas, et see on kadunud. Kahju ja juhtunu täpsemad asjaolud selgitatakse kriminaalmenetluses.