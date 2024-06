Villu Veski ja Tiit Kalluste lasevad kirikus kõlada Põhjala saarte häältel

Veski-Kalluste saksofoni-akordioni duo on jaganud oma muusikat ja reisinud selle programmiga kaugel kodust: Buenos Airesest Shanghaini, Montrealist Roomani, Mexico Cityst Peterburini, Nuukist Lagoseni. Duo muusika on kõlanud paljudes Põhjamaade kirikutes: Fääri saartel, Islandil, Norras, Rootsis, Soomes, Lätis, Leedus.

Lisaks muusikale kõlavad kontsertidel armastatud loodusmehe Fred Jüssi mõtterännakud "Mere ja metsaga kõrvuti", mis pärinevad Eesti rahvusringhäälingu heliarhiivist. Villu Veski ja Tiit Kalluste on ka koos Fred Jüssiga Põhjala saartel rännakuid ette võtnud, küll aga pole kunagi varem nende heli- ja mõtterännakud kõlanud üheskoos kontserdil.

1998. aastal ilmuski album "Põhjala saarte hääled". Sellele plaadile kirjutas saateteksti Eesti president Lennart Meri: "Läänemere ruum on olnud programm, mida oleme täitnud oma ajalooga ja mida täidame täna oma sisuga. Siin kõnnib teie ees kaks meest, kes on noppinud helisid Põhjala saartelt ja neid meie jaoks tänapäeva kandnud. Siin on üks viis võtta vastu Põhjala vahemere viisid."