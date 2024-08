Narva A-Art galeriis avaneb "tundmatu kunstniku" abstraktsionismi maailm

Sillamäelt pärit Eduard Zentšik on viljakas ja mitmekülgne kunstnik, kelles on välja kujunenud mitu erinevat kunstilist isiksust. Ta ei seo end ühegi konkreetse stiili, tehnika või teemaga, selle asemel segab ta omavahel erinevaid meediume ja žanre ning kummutab mänguliselt traditsioone. Tema töödes kajastuvad avatud värvide mäng ja igavene harmoonia otsing. Ilma targutavate kontseptsioonide ja suurte filosoofiateta. Natuke vabadust ja tilgake maitset.

Zentšik ise ütleb, et tundmatu kunstnik olla on mugav. "Ei pea muretsema, et kaotad oma näo või jääd ära tundmata. Kui oled tundmatu kunstnik, siis on tundmatus piiritu."

Komaško sõnul on Zentšik ühendanud oma loomingus lokaalse globaalsega ja rajanud tõsise fassaadi iroonilises mängus tundmatute reeglitega, pettes vaatajat nõnda, et keegi ei pane seda tähelegi. "Zentšiku kui "tundmatu kunstniku" bränd on hästi tuntud tema kodukandis Kirde-Eestis. Ta osaleb näitustel, korraldab ka ise noorte kunstnike väljapanekuid, populariseerib tänapäevast kunstiprotsessi, külastab kõiki tähtsamaid kunstiüritusi, on fotograaf, skulptor ja installatsioonide autor − kõik see teeb kunstnikust kohalikul maastikul kergesti äratuntava tegelase."