Kaevurite päeva laps "Viru fest" toob Jõhvi parki kolm "Eurovisioonil" käinud lauljat

Kaevurid endiselt fookuses

Kuigi korraldajad nimetasid üritust juba eelmisel aastal kaevurite päeva asemel "Viru festiks", on sel päeval kaevurid siiski fookuses. "Üritus toimub traditsiooniliselt augustikuu viimasel pühapäeval ehk kaevurite päeval, kavas on ka üritused, mis traditsiooniliselt on sel päeval olnud, nagu kaevurite jalgpallimatš. Selle peavad Enefiti ja VKG meeskond Heino Lipu staadionil. Samuti astub lavale Enefiti töötajatest koosnev bänd One Thousand Megawatts. "Ka see on selline tore traditsiooni jätkamine. Mäletatavasti oli kaevurite päeval kunagi selline tava, et esinesid ka meie töötajatest isetegevuslased, nüüd on meie inimesed kokku pannud bändi.