Narva jõuavad kolm rahvusvaheliste kunstnike loodud avaliku ruumi installatsiooni

Installatsioonid avatakse 24. augustil: üritus saab alguse kunstiresidentuuri juurest ning koos minnakse Kreenholmi manufaktuuri, Narva kolledžisse ja Astri kaubanduskeskusesse. Kunstiteosed muudavad need kohad põnevamaks ja kutsuvad möödujaid teostega suhestuma: mõtlema Kreenholmi minevikule ja tulevikule, mõtestama laulva revolutsiooni mõju ning kogema, kuidas vana kodutehnika võib läbi teha uuestisünni.

Esimene peatus on Kreenholmi saarel, kus on Ledia Kostandini tekstiilist teos "Arhitekstiil". Ledia on Albaania kunstnik, kes valmistus oma suuremahuliseks installatsiooniks juba kodus olles. Ta mõtles Narva nõukogudeaegsele arhitektuurile ja kogus hallides toonides tekstiile, mis seda imiteeriksid. Pärast saabumist avastas ta aga, et see linn on palju värviderohkem. Tema installatsioon on valmistatud sadadest tekstiilpikslitest ja kõrvutab nüüdisaegset digitaalset pildikeelt traditsioonilisega ehk õmblemisega. Kunstiteos sulandub arhitektuuri, muutub selle osaks ning algatab sellega ilmeka dialoogi Kreenholmi mineviku ja tuleviku vahel.

Järgmine peatus on Lõuna-Korea kunstnike duo Team 2054 installatsiooni "Käest kätte" juures. Teos räägib ühtehoidmistest ja koostööst. Inspiratsiooni said nad laulvast revolutsioonist, mis toimus Balti riikides umbes 35 aastat tagasi. Joann ja Younggon avastasid, et Eesti ja Lõuna-Korea ajaloos on mitmeid paralleele. Sellest tõuke saanud installatsioon hakkab paiknema Narva kolledži õuel.

Briti kunstniku Simon Whethami installatsioon "Orkestreeritud aegumine" muudab vanad kodumasinad kunstiks, andes neile uue elu ja tähenduse. Televiisorid, raadiod, vinüülimängijad ja tolmuimejad, mis muidu oleks ära visatud ja unustatud, saavad nüüd uue kasutuse. Teos räägib uueks saamisest ja reinkarnatsioonist. Tegemist on interaktiivse installatsiooniga, mille Astri keskuse külastajad leiavad maja kolmandalt korruselt.

Kokkuvõttes võib öelda, et need installatsioonid annavad tuttavatele asjadele ja kohtadele uue vaatenurga. Teosed on avatud vähemalt kuu aega, kuid võib-olla ka palju pikemalt. Külalised on oodatud tuurile, mis algab NARTis (Joala 18) kell 15 ja liigub kõikide installatsioonide juurde. Võib ka ühineda Narva kolledžis (orienteeruvalt kell 16.30) või Astri keskuses (orienteeruvalt kell 17.30).