Sillamäe muuseumi heategevuslaat püstitas taas rekordi

Korraldajatel on hea meel, et müüjate arv on varasemaga võrreldes kahekordistunud: tänavu pakkus oma tooteid müügiks 61 Narva, Narva-Jõesuu, Jõhvi, Kohtla-Järve ja Sillamäe käsitöömeistrit. Lisaks käsitöölistele ja puudega inimestele, kes selles ettevõtmises alati kaasa löövad, pakkusid oma kaupa müügiks ka hoolekandeasutused Sinimäe Kodu, Sügis ja Hea Hoo Sillamäe filiaal.