Kohtla-Järve lugemissaali ehib tuhatkond rahvarõivais nukku

Heli Männi sõnul on väljapaneku eesmärk tutvustada eri rahvaste rõivaid ja traditsioone. Näitusel on väljas 1940. aastatest pärit eesti rahvarõivastes nukkude sari, 1960. aastatel Salvo tehases toodetud nukud, Ukraina rahvanukud, NSV Liidu ajast pärit populaarne nukkude sari ja palju muud.

Nukud on kaasa toodud reisidelt ja soetatud heategevuspoodidest. Nukkude päritolu kohta on ta infot saanud etikettidelt või internetist.

Paljud nukud on Männi kätte jõudnud osaliselt riieteta ning ta on puuduvad riided neile ise selga õmmelnud. Mõned vanad nukud on valmistatud tselluloidist, kuid enamik neist on tehtud kõvast plastist ja vinüülist.