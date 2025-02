Eelmisel aastal pöördus Jõhvi vald valitsuse poole, et taotleda 1,75 miljonit eurot ühinemistoetust. Asi on selles, et 2017. aasta haldusreformi ajal oli omavalitsustele ette nähtud kopsakas ühinemistoetus, ent kuna praegusel juhul ühinevad Jõhvi ja Toila omal algatusel, siis nüüd seadus sellist toetust ette ei näe.