Omavalitsustel tuleb koostööd veel õppida

Ent siiski tuleb öelda, et viimastel aegadel on osa omavalitsusi hakanud rohkem koostööpunkte otsima valdkondades, kus on leitud, et mõningaid asju on koos teha mõistlikum kui see, et igaüks endale oma eraldi taristut rajab. Nii on Jõhvi loobunud jäähalli projektist, kuna Kohtla-Järvel on see olemas, ning koos Alutaguse vallaga asunud panustama Pannjärve keskusesse. Tahaks loota, et neid näiteid tuleb veelgi, ning siin võiks senisest suurem roll olla ka Ida-Virumaa omavalitsuste liidul, vedamaks projekte, kus mängus laiemad piirkondlikud huvid.