Jõhvi valla päevade peaesinejad on Puuluup, Reket ja Ines

Peonädal saab alguse 4. juunil kell 19 Heino Lipu staadionil Eesti lipu 141. aastapäeva tähistamisega. Liikumisürituse keskmes on meie rahvuslipp. Vald kutsub kõiki − peresid, sõpruskondi ja töökollektiive − osa võtma ja üheskoos läbima kokku vähemalt 141 kilomeetrit.

5. juunil kell 19 muutub taas kontserdipaigaks Jõhvi külje all paiknev Tammiku hiis, kus põimuvad looduspärand ja tööstusmaastik. Hiies astub üles duo Puuluup, kelle muusika ühendab pärimusmuusika, nüüdisaegse helikeele ja ainulaadse lavalise kohalolu.

"LoomeÖÖ" kolib vaksalist kunstikooli

Reede, 6. juuni on "LoomeÖÖ" päralt. Eelmisel aastal katsetas vald vaksali ümbrust, seekord täitub loovusega Jõhvi kunstikooli hoov.

"Saime aru, et vaksali ümbruses jääb seekord ruumi väheseks, kuna me ei saa seal kõike kinni panna − raudteele peab olema ligipääs. Kunstikooli alal on praegu rohkem võimalusi. Saame seal ka siseruume kasutada ja nurgataguseid hubaseid kohti tekitada," selgitas Jõhvi vallavalitsuse kommunikatsioonijuht Küllike Kullerkupp.