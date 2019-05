Jõhvi Mihkli kirikus kõlab orelimuusika laste esituses

Üleriigilised laste orelifestivalid toimuvad Eestis igal aastal eri linnades − seal, kus lapsed orelit õpivad. Noored organistid on esinenud Valgas, Narvas, Keilas, Tartus, Pärnus, Tallinnas, Kuressaares, Viljandis ja Puhjas. Jõhvis toimus festival 2009. aastal ning kuna toona võttis sellest esimest korda osa ka Venemaa esindaja, sai sellest esimene rahvusvaheline laste orelifestival-konkurss.

Muusika kõlab pühakodades, kus on olemas vanaaegsed muusikariistad, ning on rõõmustav, et festivali juubeliaastal täitub kauni orelimuusikaga just Jõhvi Mihkli kirik.

"See on suurepärane kingitus meie juubeliks − Ahtme kunstide kool tähistab tänavu oma 25. aastapäeva," sõnas Ahtme kunstide kooli direktor Jana Unt. "Ehkki orelimuusikat õpetatakse meie koolis juba mitu aastat, oli see pikka aega meil õppekavas vaid lisaerialana. Ent käesolevast õppeaastast lisandus orel meie pakutavate erialade nimekirja, kuna tänu riigi makstavale toetusele soetas kool uue käsioreli ning avanes võimalus tunde finantseerida."

Ahtme kunstide kooli orelimuusika õpetajal Svetlana Kekiševal oli tänavu kaks õpilast: Milana Matrossova ja Daniel Kabantšuk. Jevgenia Katariina Razgonjajeva õpib orelit lisaainena. Hiljuti osalesid kõik kolm üleriigilisel instrumentalistide konkursil ning saavutasid seal ka suurepäraseid tulemusi: Milana ja Daniel said esikoha ning Jevgenia Katariina teise.

Eelolevast konkursist võtavad osa Tallinna, Tartu, Kohila, Pärnu, Kohtla-Järve ja Jõhvi õpilased. Jana Undi sõnul kestab kava ligi kaks tundi.

"Lükake oma tööd-tegemised kõrvale ja tulge kindlasti noori andekaid muusikuid toetama ning − mis põhiline − laste esituses kõlavat orelimuusikat nautima," kutsub Jana Unt. "See on oluline, kuna säärane võimalus avaneb väga harva − kord kümne aasta sees. Aga ka seepärast, et selline muusika on väga kasulik: lisab kergust, annab energialaengu ning võimaldab igavikuliste väärtuste üle mõtiskleda."