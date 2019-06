Ainar Ruussaar: "Kohtla-Järve on minu punane Porsche"

Tahtsin alustada intervjuud enda meelest toreda viktoriiniküsimusega, et "Ainar, kas sa oskad öelda, mis ühendab Kohtla-Järvet, Heino Kaljustet ja Valdo Panti?", aga siis tuli juba õige vastus ära, et mõlemad alustasid oma töömehekarjääri Kohtla-Järve koolis õpetajana. Küsin nüüd hoopis, kui palju sa tead kohaliku kooli loost.

Mitte ülemäära palju, peamiselt meediakajastuste kaudu. Peaaegu saja-aastane kool, kus on üle poole tuhande õpilase ja õpetaja. Eestikeelne kool Ida-Virumaal on igal juhul märgilise tähendusega, sellele on suured ootused eestlastel ja võib-olla veelgi suuremad ootused mitte-eesti perekondadel, kes soovivad oma lastele edukat ja turvalist tulevikku maal, kus nad elavad. Hariduse andmine mitmekeelses keskkonnas erutab vahel isegi üleliia ka poliitikuid, mis omakorda tekitab meediavõnkeid ning need võnked elavad siis oma rohkem või vähem salajast elu eri kogukondades või sõpruskondades. Kool peab olema eelkõige rahu ja rahulolu peegeldav paik.