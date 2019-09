Kohtla-Järve lugemissaalis saab vaadata meene- ja fotonäitust

"Mõlemad väljapanekud said teoks tänu koostööle Sillamäe kolleegidega," ütles Kohtla-Järve keskraamatukogu lugemissaali juhataja Larissa Ladanjuk. "Usume, et ka kohtlajärvelastel oleks huvitav uute autorite ja nende loominguga tutvuda."

Valeri Šilin on värskete meretuulte linna kujutanud kelladel, nõudel, puidust tahvlitel ja paljudel muudel materjalidel. Tehnikad on samuti erisugused: põletamine, puunikerdus jne. Paarkümmend näitusel olevat eset on vaid väike osa Šilini kogust. Larissa Ladanjuki sõnul võinuks eksponaate väljas olla palju rohkem, ent pisikesi asju nad siia ei võtnud, kuna nende näitusesaalis ei olnud senini vitriine, kuhu neid paigutada saanuks. Nüüdseks on need ostetud ning pannakse peagi ka üles, nii et järgmisel korral saab välja panna palju rohkem esemeid.