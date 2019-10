Narvalane Albert Beljakov jagab kohtlajärvelastega oma pikaealisuse saladusi

Albert Beljakov on Eesti vene kunstnike ühenduse ja Narva kunstnike ühenduse Vestervalli liige. Ta ei varja oma soliidset vanust: olles juba 82aastane, jätkab ta aktiivselt töötamist. Viimastel aastatel on tal olnud rohkelt isikunäitusi mitmel pool Eestis. Valges saalis näitas Beljakov oma töid viimati kümme aastat tagasi, nüüd aga tõi siia oma uued maalid ja graafika.

Näituse avamisel osalenud on vaimustuses nii tööde kvaliteedist − eriti akvarellide puhul − kui ka nende rohkusest: näitusel on väljas 84 suurt maali. Neist pooled on valminud viimase kahe aasta jooksul, ent ega teisedki tööd "tolmusest panipaigast" välja toodud ole ning kajastavad Beljakovi viimase viie aasta muljeid. Ta reisib praegugi palju ringi ning osaleb rahvusvahelistel plenääridel − näitusel leiavad kajastust kaks tema reisi maailmakuulsale Kiži saarele ja jalutuskäigud Viiburis. Ning muud maailmad samuti − need sünnivad autori peas ning innustavad vaatajatki fantaseerima.