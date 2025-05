Posti talu Sakal alustab pühapäeval suvemuusika sarja

Kui esimestel aastatel tuli Nõmmistel muusikutele pikalt jutustada, milline kontserdipaik piknikulava on, siis nüüd on enamik neist sellest juba kuulnud ning nad tulevad Nõmmiste sõnul meelsasti, sest nad teavad, et siin on mõnus õhkkond ja kokkulepetest peetakse kinni. "Kui oleme mõne muusikuga kusagil mujal kokku saanud, siis nad ütlevad kohe, et Posti talu on see koht, kus on kaks koera ja tore esineda. Majandame perekonna eelarvest selle ikka ära ja kellelegi võlgu pole me jäänud," ütles ta, andes mõista, et kõigi kontsertide puhul pole piletitulu nii palju kogunenud, et kulusid katta.