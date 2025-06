Kohtla-Järve linna päevadel esineb ansambel Regatt

Juba üle paarikümne aasta tegutsenud Regati repertuaaris on omaloomingu kõrval Eesti 1970.-80. aastate levimuusika paremad palad, näiteks "Hapud õunad", "Head sõnad" ja "Kui kunagi kord näeme", mis sai ETV menuka komöödiaseriaali "ENSV" tunnuslauluks.

Regatt esineb 15. juunil Kohtla-Järve kultuurikeskuses toimuval linna sünnipäevapeol. Samal päeval seavad end Kohtla-Järvel sisse tänavatoidu pakkujad ja tivoli ning kavas on ka jalgrattaretk, mis algab kell 11 Wiru spordikeskuse juurest.

Sünnipäevapidustused algavad esmaspäeval lõbusa spordipäevaga, mis toimub nii Ahtme kui Järve linnaosas. Teisipäeval on võimalik osaleda ühisel õhtusel jalutuskäigul Kohtla-Järve vanalinnas, algus on elektrijaama juures Elektriku tänaval. Kolmapäeval on linna kultuuriasutustes huvilistele avatud töötoad.