Lapitehnika vajab värvi asemel kangatükke ning pintsli asemel niiti ja nõela

Kolleegid klubist Patchwork Plus esitlevad oma loomingut Jõhvis ühiselt juba neljandat korda. Ning sel korral hämmastavad nad oma töödega isegi galerii alalisi külalisi: peale pannoode näeb näitusel ka tõeliselt maalilisi lapipilte.

"Nende daamide kunst läks mulle südamesse juba palju aastaid tagasi," sõnas Aleksandr Dusman. "Püüan nende näitusi vahele mitte jätta ning olen iga kord hämmastuses nende fantaasiast ning sellest, kui kõvasti nende meisterlikkus vahepeal arenenud on. Käsitööks seda nimetada ei saagi − see on tõeline kunst! Võib vaid ette kujutada, kui palju tööd ja vaeva neil oma tööde tegemiseks kulub..."

Kui kunstnik kasutab maalimisel värve, pintslit ja lõuendit, siis lapitehnikas mosaiikide valmimisel on värvi asemel tarvis kangatükke ning pintsli asemel niiti ja nõela. Ning armastatud õmblusmasinat − see on kõik, mida neil oma meistriteoste tegemiseks vaja on.

Mitte grammigi värvi

"See on lausa uskumatu, kuidas on võimalik saavutada säärast efekti, kasutamata grammigi värvi," olid näituse avamisel viibinud külalised vaimustuses. "Galina Kozulina töödel on viinamarjad ja nõud otsekui 3D-kujutisena. Kuidas see võimalik on?"

Kozulina kinnitab: tõepoolest, siin pole grammigi värvi, ainult kangad ja lapitükid. Tegemist on uue tehnikaga, mida nad alles hiljuti omandama asusid.

"See on keeruline ja vaevanõudev: ühe töö tegemiseks kulub vähemalt neli kuud," selgitab autor. "Näitusel on väljas kõik, mida olen jõudnud teha viimase kolme aastaga. Uut tehnikat õpime Ljubov Ležanina koolis. Ta ise valdab lapipiltide tehnikat fantastiliselt ning on välja töötanud ka oma metoodika, mida ta lahkelt teistega jagab. Õnneks pole selle omandamiseks kuskile kaugele sõita vaja − abiks on internet."

Lapipildid on lapitehnikas võrdlemisi uus, kuid juba väga populaarne suund. Ida-Viru käsitöömeistrid kinnitavad oma töödega, et selles tehnikas saab kujutada mida tahes.

"Kangatükid pakuvad selleks piiritult võimalusi," lisab Natalja Kapajeva. "Vahetuvad kangad ja faktuurid, rääkimata värvide ja muude omaduste mitmekesisusest. Põhiline on soov midagi luua."

Võib õmmelda ka maja

Kui enamik Galina Kozulina eksponaatidest on dekoratiivpildid, siis Natalja Kapajeva otsustas peale ruumiliste pannoode ka enda õmmeldud jakke näidata. Lapitükkidest valmistatud rõivad on tema lemmikud. "Õppisin rõivaid konstrueerima viis aastat ning olen kogu oma elu sellega tegelda armastanud," räägib ta.

Muide, mõningaid tema unikaalsetest jakkidest võivad moehuvilised näituse lõppedes ka endale soetada.

Lapitükikestest võib meisterdada kõike: näitusel on väljas nii ehteid kui ka nõusid.