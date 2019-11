Natalja Šabartšina – kehalise kasvatuse õpetaja, kes jumaldab tantsimist

Tellijale

Sinu tantsijakarjäär on arenenud väga edukalt: oled mitmekordne Eesti ja Euroopa meister hiphopis, hakkasid juba kooliajal koreograafiat õpetama... Vaevalt julges keegi kaheldagi, et sinu elutee saab olema seotud tantsimisega. Sina aga võtsid kätte ja valmistasid kõigile üllatuse: asusid Tallinna tehnikaülikoolis kinnisvara haldamist õppima. Miks?

Arvasin, et seljataga peab ilmtingimata veel midagi olema. Peale selle olid mu vanemad seda meelt, et inimesel peab ka mõni "tõeline" amet olema, ning nende arvamust võtan ma alati kuulda. Juba õpingute alguses mõistsin, et olin seda tööd mõnevõrra teistmoodi ette kujutanud, ent kuna ma olen harjunud alustatu alati lõpule viima, siis sain ka diplomi. Võimalik, et oleksin sellel erialal töötades oma arvamust muutnud, aga ju siis oli mulle saatusest teisiti määratud. Tööd sain oma erialal kohe, kuid proovida seda ei jõudnudki, kuna sain ootamatu pakkumise hakata Jõhvi gümnaasiumis kehalise kasvatuse tunde andma.