Sass Henno lahkab Jõhvis ja Toilas valusaid teemasid

Ekskursioon inimsuhete äärealadele

"Põnevust pakkuva pealkirja taga on lõbusal toonil ränkraskeid teemasid ja ka mu enda vigade tunnistamist puudutav ekskursioon inimsuhete äärealadele, kus paljud meist juba lapsepõlves ekslevad, aga kus omapäi asjadest aru saada on täiskasvanulegi keeruline," tutvustas ta.

Jõhvi raamatukogus räägib Henno 3. detsembril kell 14 korgijoogist ja seksuaalkuritegude ohust. "Loengusse on kutsutud Jõhvi põhikooli 7. ja 8. klassid, aga üritusele on oodatud ka vanemad inimesed − vanusepiirangut pole," märkis keskraamatukogu peaspetsialist Anne Kippar.

"Sass Henno on väga karismaatiline esineja, kes räägib rasketest, aga väga vajalikest teemadest. Ta ei tee seda kõrgemal positsioonil olles, vaid kõnetab noori oma lugude kaudu, on lastega ühel tasemel ja seetõttu veenev," lisas ta.

5. detsembril astub Henno üles Toila gümnaasiumis, lahates kolme eri teemat. Esimene loeng algab kell 13.20. Toila gümnaasiumi direktor Signe Ilmjärv kinnitas, et kuulajateks on oodatud ka lastevanemad.

Vägivallast sõnade jõuni

Teine osa alapealkirjaga "Julge rääkida" on pühendatud lähisuhtevägivallale: kuidas ära tunda ohumärke, kuidas käituda, kui oled ise langenud ahistava, alandava või vägivaldse suhte ohvriks, ning mida teha siis, kui sellisesse suhtesse on sattunud lähedane sõber?

"See on tihti just õpetajatele ja lastevanematele enim meeldinud loenguosa. Räägin, kuidas on seotud raamatute lugemine mõtlemisvõime arenguga. Räägin ka sõnade mõjust laiemalt, alates beebi aju arengust kuni ropusõnalise räpilugude ja kirjandusteoste selgitamiseni. Vastan kogu päeva jooksul ka kõikidele õpetajate ja noorte küsimustele ning jagan nii kasulikke lugemissoovitusi kui ka riiklike tugiteenuste kontakte," lubas Henno.