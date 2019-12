Jõhvi kunstikooli galeriis näeb Anna Forlati ja Olga Ionaitise raamatuillustratsioone

Illustraator Anna Forlati sündis 1980. aastal Itaalias Padovas. Ta õppis kaasaegset kunsti ja filmiajalugu IUAV ülikoolis Veneetsias ja pühendus pärast ülikooli lõpetamist lasteraamatute illustreerimisele. Tema pildid kaunistavad rohkem kui 30 raamatut ning ta on osalenud paljudel rahvusvahelistel illustratsiooninäitustel. 2012. aastal lõpetas ta Ars In Fabula illustratsioonikooli magistriprogrammi ning tegutseb praegu samas koolis õppejõuna.

Vene illustraator Olga Ionaitis sündis 1965. aastal ja alustas oma loometeed 1987. aastal. Praeguseks on ta illustreerinud üle 150 raamatu, teinud kaastööd ajakirjadele, osalenud paljudel näitustel ja korraldanud neid ise. Tema panusest annab tunnistust terve hulk erisuguseid auhindu. Kunstniku stiil on klassikaline, vahelduvad moevoolud pole suutnud seda oluliselt mõjutada. Selline stiil eeldab kunstnikult suurepärast joonistusoskust ja akvarellitehnika meisterlikku valdamist.

Olga Ionaitise pildid on soojad, fantaasiarikkad, muinasjutulised. Illustreerinud on ta peaaegu kõiki tuntud muinasjutte ja kirjandusteoseid alates vene klassikast ning lõpetades F. H. Burnetti "Salaaia" ja Charles Dickensi "Oliver Twistiga". Pildikeel on suunatud lastele, aga kahtlemata äratab heldimust ja nostalgiat ka täiskasvanutes.