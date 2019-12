Omavalitsused püüavad jõuda tegevuseta noorteni

Enamik noortest on aktiivsed ja ühiskonnale rõõmuks. Omavalitsused püüavad jõuda selle vähemuseni, kes ei õpi ega tööta. Pilt on illustratiivne ja tehtud noortest vabatahtlikest, kes osalesid kampaanias "Narva 2024. aasta kultuuripealinnaks".

Kohtla-Järve ja Narva linna ning Toila valla tähelepanu all on praegu üle tuhande noore, kes riigi andmetel ei õpi ega tööta. Omavalitsused selgitavad välja, miks nad on haridusest ja tööturult kõrvale jäänud, et vajaduse korral abikäsi ulatada.