Olga Vilmase näputööna valminud loomi ja nukke saab nii imetleda kui ka osta

Viis aastat tagasi astus Olga Vilmas väga suure sammu: läks ära töölt Eesti Energiast ning avas Narvas oma käsitööstuudio, millest sai sellest ajast peale tema peamine tegevusala.

"Olen õmmelnud kogu elu, ma ei suuda selleta eladagi. Eriti meeldib mulle meisterdada mänguasju ja nukke," tunnistab ta. "Mu käed on pidevalt tegevuses. Võimalik, et kõik see oleks hobi tasandile jäänudki, ent läksin õppima andragoogikat [täiskasvanupedagoogikat] ning mõistsin, et soov loomingus edasi areneda on mu põhitöö kõrvale tõrjunud. Valik oli väga keeruline, ent selleks, et edasi liikuda, on tarvis aega ning seepärast otsustasin riskida: tulin töölt ära, leidsin sobiva ruumi ning avasin oma käsitööstuudio."

Sellest ajast peale tegelebki Olga vaid sellega, mis on talle endale hingelähedane. Nukkude tegemise kunsti pole ta kusagil õppinud: kõik, mis tema käte all valmib, on tema enda välja mõeldud ning seepärast on kõik tema valmistatud nukud ja muud mänguasjad ainulaadsed ning kordumatud.

Lisaks nukkude õmblemisele viib Olga läbi mänguasjade, küünalde, suveniiride ja muude käsitööesemete valmistamise õpitube. Koolivaheaegadel aga korraldab õpilastele loomelaagreid.

"Nukud on alati nõutud," kinnitab käsitöömeister. "Panen neid internetti välja ning peaaegu kõik nad ostetakse kiiresti ära, vahel pole üleski enam panna midagi. Omal ajal olid väga populaarsed kassid, saabuva rotiaasta eel aga tuntakse suurt huvi hiirte ja rottide vastu. Nendega praegu rohkem tegelengi: õmblen neid ise ning korraldan ka nende valmistamise õpitube."