Jõhvi aastalõpuballi vahest tuntuim solist on Kaire Vilgats, kes astub üles nii kohaliku bigbändi kui ka Rain Rämmaliga.

Korraldajate sõnul traditsioonilise Jõhvi aastalõpuballi õhtujuht on Artur Raidmets ning lisaks Kaire Vilgatsile ja teistele solistidele teeb möllu kollektiiv Heldene Aeg − "nii, et seinad värisevad ja naaber on kadedusest roheline!".