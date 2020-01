Beethoveni aasta avab eesti juurtega Peterburi tipp-pianist Peeter Laul

"Laul on mitme rahvusvahelise konkursi laureaat, võitnud muude tunnustuste seas I preemia rahvusvahelisel Skrjabini-nimelisel pianistide konkursil Moskvas. Peeter Laul on aktiivne kontsertpianist ja Peterburi konservatooriumi õppejõud. Viimastel aastatel on Laul esitanud kõik Beethoveni klaverisonaadid. See on võimas maamärk ühe pianisti CVs," öeldakse Eesti Kontserdi kodulehel.