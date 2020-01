"MustonenFest" toob Jõhvi Siberi sümfoonikud ja Eesti klassikatähed

Festivali "MustonenFest" asutaja ja vedur Andres Mustonen ütleb, et meie noortele klassikatähtedest instrumentalistidele on väga suur au mängida koos Novosibirski kammerorkestriga, mille on asutanud Vadim Repin.

Uhke kontsert

Novosibirskis toimub igal aastal suur rahvusvaheline festival, kus Repini kollektiiv alaliselt üles astub. Mustonen rõhutab oma isiklikku tugevat sidet nii Repini, tema kollektiivi kui ka Novosibirskiga.

Kavas: Beethoveni kolmikkontsert viiulile, tšellole ja klaverile C-duur op. 56 Vivaldi Novosibirski kammerorkestri looja ja kunstiline juht on Vadim Repin. Andres Mustonen on Repini lähedase sõbra ja muusikuna korduvalt orkestrit juhatanud ning nimetab seda virtuoosidest mõttekaaslaste suurepäraseks koosseisuks, mille kõik muusikud on isiksused ja solistid. Beethoveni kolmikkontserti on meie klassikatähed koos Andres Mustoneniga esitanud erisuguste orkestritega juba seitse korda, nende seas suure menuga Moskva Tšaikovski-nimelise konservatooriumi saalis ja Tel Avivi ooperis. Põnev on fakt, et Eestis kõlab selle ülituntud ja rohkelt esitatud teose keelpilliorkestri versioon tõenäoliselt esimest korda. Allikas: Eesti Kontsert

Beethoveni aasta puhul on kavas tema kolmikkontsert viiulile, tšellole ja klaverile C-duur op. 56. Kontserdi teine kese on mullu 2. oktoobril lahkunud Gia Kantšeli austamine. "Minu suur sõber lahkus. Mängin ühe tema loo − "Eine kleine Daneliade" − ja samuti leiab aset Iisraeli-Gruusia helilooja Josef Bardanašvili teose maailmaesiettekanne − see on Gia mälestuseks kirjutatud," seletab Mustonen. Ja maestro sõnul kõlavad kontserdil veel Tšaikovski "Aastaajad".

"Festival muutub ajas nõnda, nagu ma ise ajas muutun. Kogu aeg leian maailmas uusi asju, sest kultuur ja muusika on lõputud! Ning muusika ja kultuur on need asjad, mis hoiavad meid spirituaalselt üleval − hoiavad meid inimestena ja erksatena. Erksana hoiab sellega pidev tegelemine − mitte istuda ja trampida ühe koha peal, vaid olla kogu aeg liikuvuses ning uutele asjadele avatud," ütleb Mustonen.

"Uued sihikud"

Maestro ütleb, et tema "sihik" on praegu uue, spirituaalse muusika propageerimisel: ta esitab maailma juhtivate heliloojate Gia Kantšeli, Sofia Gubaidulina, John Taveneri, Henryk Górecki ja Krzysztof Penderecki (kõik nimetatud on ühes Arvo Pärdiga nn sakraalse minimalismi väljapaistvad esindajad − T.K.) suuri teoseid. Ja teine grupp, kes on "sihikul", on noored andekad interpreedid − tänavu esineb "MustonenFestil" näiteks viiuldaja Clara-Jumi Kang Lõuna-Koreast.

Tänavuse "MustonenFesti" suuremaid pärleid on 31. jaanuaril toimuv festivali avakontsert "Ülestõusmine ja elu" Estonia kontserdisaalis. Seal kõlabki eelmainitud Penderecki klaverikontsert "Resurrection", mille näol on tegu esiettekandega Eestis ja kus soleerib Barry Douglas (UK). Kontserdil astuvad üles nii ERSO kui ka Eesti rahvusmeeskoor (RAM).

Teise ja kolmanda pärlina toob Mustonen välja 5. veebruaril Mustpeade majas toimuva kontserdi, kus Iisareli kantor Israel Nachman ja RAM esitavad Eestis väga haruldast judaistlikku sünagoogimuusikat, ning 1. veebruaril Pärnu kontserdimajas ja 2. veebruaril Tallinnas Niguliste kirikus toimuva kontserdi, kus Hortus Musicus, kammerkoor Collegium Musicale ja Iisraeli kollektiiv Jerusalem Baroque Soloists esitavad Veneetsia mitmekoorimuusikat. Sama kontsert toimub ka 3. veebruaril Viljandis, aga seda ilma Collegium Musicale osaluseta.