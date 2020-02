Vanade seltskonnatantsude festival "Minjoon" tähistab juubelit

"Minjooni" ideeline juht, Kohtla-Järve kultuurikeskuse rahvakultuurijuht Maret Käiss on varemgi rääkinud, et sellele ebatavalisele festivalile alust pannes võisid nad vaid loota, et see nii suurt huvi pälvib. Nüüd aga köidab see üritus juba poolteist aastakümmet lisaks idavirulastele ka külalisi mitmelt poolt mujalt Eestist. Kusjuures auditoorium iga aastaga vaid kasvab: peost võtavad osa nii täiskasvanud kui ka lapsed.

Selle aja vältel, mil festival "Minjoon" on toimunud, on pandud alus mitmele kaunile traditsioonile: igal aastal on külla kutsutud huvitavaid inimesi, pühendatud üritus ühele või teisele ajajärgule, mitmed kollektiivid on endale õmmelnud ajastule vastavad kostüümid... Tantsida ja laulda saab muidugi ka tavalises kleidis, ent Maret Käiss ja tema mõttekaaslased on veendunud, et õige kostüüm aitab luua ning tunnetada mineviku kunstist õhkuvat atmosfääri ja esivanemate ajastut. "Minjoon" areneb ja muutub ajas ning leiab üha uusi austajaid, ent on ja jääb ürituseks, mida alati oodatakse.

Igal aastal valivad korraldajad välja ühe põhiteema. Eeloleva "Minjooni" koordinaatori Taivo Aljaste sõnul on selleks tänavu lihtrahva tantsud ehk külatantsud.

"Näitame, mida omal ajal lihtinimesed tantsisid," rõhutas ta. "Midagi neist tantsudest on jõudnud ka tänapäeva, kollektiivid kasutavad liigutusi oma kompositsioonides, vahel aga taaselustavad ka autentseid tantse. Kahtlemata on see väga huvitav."

Tänavusele peole oodatakse ligi 150 osavõtjat Ida-Virumaa eri paigust, aga ka Raplast, Ülenurmest. Kollektiivid näitavad oma tantse ja vokalistid rõõmustavad lauludega.

"Kindlasti tantsime koos," lubas Aljaste. "Ootame palju külalisi ning esimest korda toimub ühistantsimine fuajee asemel laval."

Muusikasaate eest hoolitsevad peo alalised osalised, rahvapilliansambel Ämmatagused ja noorte folkloorirühm Lambrine. Peole on oodatud kõik, kes soovivad näha midagi ebatavalist, avastada endale midagi uut ning − mis peamine − laadida end positiivse energiaga.