Festivalile "Tantsi, tibatillukene!" on oodata 400 osalejat

Festivali korraldab Ida-Virumaa tantsuõpetajate liit, mis ühendab piirkonna linnade tantsukollektiivide juhendajaid ja koreograafe. Tantsuõpetajate liidu esimees Tatjana Tulskaja sõnas, et festivali populaarsus kasvab iga aastaga ning sel korral purustatakse taas osalusrekord, sest osalejaid on oodata peaaegu poolteist korda rohkem kui mullu: 12 kollektiivi ja ligi 400 tantsijat.

Osavõtjaid köidab nii konkursi hea korraldus ja ilus läbiviimiskoht kui ka see, et mudilaste tantsukonkursse Eestis peaaegu ei korraldatagi, ehkki vanemad panevad oma lapsi − eriti tüdrukuid − tantsuringi juba väga varasest east peale. Mudilased tahavad esineda ning tantsujuhendajad on veendunud, et suurel laval esinemise kogemus on neile väga oluline.