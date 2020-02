Voka saunamaraton ja vastlapäev toimuvad iga ilmaga

Kokku on sooja saamiseks üheksa sauna, neist kaks Voka spordihoones, ülejäänud ümber tiigi. Kahes kohas saab saunadevahelist ala läbida paadiga. "Need, kes üle ujuvad, teenivad välja raudmehe tiitli," lubas peakohtunik, üks Viru spordiklubi eestvedajaid Juhan Neiland.

Saunavalikus on seekord nii ratastel saunu, tünnisaunu kui telksaun. Võistluse reegel ütleb, et järgmisesse sauna võib minna siis, kui kogu kolmeliikmeline võistkond on end lõuani vette kastnud. Üksikult registreerunud võistlejatest pannakse võistkonnad kokku enne starti; ühe inimese osalustasu on 5 eurot.