Radosti tantsijad kutsuvad taas sõbrad külla

"See kohtumine toimub juba viiendat korda, nii et võib tõepoolest öelda, et traditsioon on sündinud," on Radosti juhendaja Jelena Kovtun rahul. "Ootame külla ligi 70 inimest Tallinnast, ligi sada osavõtjat aga on meie oma lapsed ja noored: Kohtla-Järve kultuurikeskuse kollektiivid Radost ja Rütm. Pealinna esindavad seekord kaks kollektiivi: Liina Baranova juhendatav Neposedõ ning Akrida, mida juhendab Yulia Gibert. Peame nendega sõprust juba palju aastaid ning kui Neposedõ on kohtlajärvelastele ammu tuttav − nad on sageli meie üritustel osalenud −, siis Akrida on meie laval esimest korda. Ent kindlasti leiavad nemadki siit endale palju uusi austajaid. Nemad tuginevad oma loomingus rohkem rahvatantsudele ning ma usun, et nad lisavad eelolevasse kontserti vaheldusrikkust ja oma koloriiti."