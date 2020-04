Tellijale

Omniva meediasuhete juht Mattias Kaiv tõdes, et nagu ülejäänud Eestiski, on pakimahud ka Ida-Virumaal kiiresti kasvamas. Pakke saadetakse tavapärasega võrreldes kolmandiku võrra rohkem ning kui vaadata neid pakke, mis saadetakse pakiautomaatidesse, siis seal on kasv olnud ligi poole võrra.