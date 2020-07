Romurallil on oodata osalejate rekordit

Romuringi eristab romurallist see, et kuigi plekimõlkimine ja kontaktid autode vahel on lubatud, on kõige tähtsam siiski see, mitu ringi sa läbid. Seega võib viisakas sõit ennast lõppkokkuvõttes ära tasuda. Märtsis võitnud Riho Keerme valis just selle taktika. Aga kindlasti ei pääse ka plekikolinast, kuna rada on lühike ja kaheksakujuline ning keskele tekib nõelasilm, kuhu korraga tahaks tormata väga palju autosid.