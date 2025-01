IDA-VIRUMAA ÜRITUSED 23.-30. jaanuarini

VARIA

* Kohtla-Järve gümnaasiumi aatriumikohvikus Koht37 kell 17.30 Ettevõtlusküla programmi raames "Ettevõtliku pere" mäng. Mäng arendab igapäevaelus hädavajalikke oskusi, toetab ettevõtlikkuse, rahatarkuse, sotsiaalsete oskuste ja meeskonnatöö oskuste kujunemist. Mäng on mõeldud vanusele vähemalt 8 aastat ning on osalejatele tasuta. Avatud on kohvik. Vajalik on registreerimine. Lisainfo Koht37 FB-lehel.