Sillamäe muuseum tähistab juubelit avatud uste päevaga

Sillamäe muuseumi asutamise ametlik kuupäev on 1. veebruar 1995. 30 aasta jooksul on siin nii mõndagi muutunud: maja on korda tehtud ja uue ilme saanud, muuseumifond on märkimisväärselt kasvanud ning üles on kasvanud terve põlvkond uusi linnaelanikke. Kõige tähtsam on aga ehk see, et see maja ei ole mitte lihtsalt linna ja piirkonna ajaloo talletaja, vaid elusorganism, kus toimub aasta läbi palju sündmusi.