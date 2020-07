Kukkusin küünarnuki peale. Tundsin küll, et valus on, aga... Võib öelda, et sellest kolmest nädalast sai tõeline seiklus. Kui hakkasin Toila sadamast paati viima, siis sain sadama faarvaatris rooliga vastu põhja ning rool purunes. Katkise rooliga sõitsin Viinistusse, sealt paar päeva hiljem Loksale, kus seda viis tundi remontisin. Rool sai korda, paat vette tagasi, öösel kell kaks olin juba Pirital.