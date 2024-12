Nii on kujunenud, et olen tihedas kontaktis kolme hobusega. Tööd hobustega alustasin väga tugeva iseloomuga Ameerika traavli Beckyga. Ta on invaliid, tema seljas ratsutada ei saa, ent ta tantsib artistide kõrval ja armastab väga esineda − tõeline artist! Aga iseloom on tal... Olen pidanud temaga töötades palju õppima ja teen seda siiamaani.